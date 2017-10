Summermatter als Nachfolger von Burgener

Silvio Summermatter ist vom Staatsrat zum neuen Chef für den Kreis Oberwallis der Dienststelle für Mobilität ernannt worden. Er tritt die Nachfolge von Ignaz Burgener an, der pensioniert wird.

Der 52-jährige Silvio Summermatter, der vom Staatsrat am 18. Oktober zum neuen Chef für den Kreis Oberwallis der Dienststelle für Mobilität ernannt wurde, ist Bauingenieur mit ETH-Diplom und verfüge, so vermeldet der Kanton in einer Mitteilung, über langjährige Erfahrung in der Leitung von Infrastrukturprojekten sowie über eingehende Kenntnisse der Kantonsverwaltung.

Summermatter wird sein Amt am 1. November 2017 aufnehmen und tritt damit die Nachfolge von Ignaz Burgener an, der in Pension geht.

pd / pan

27. Oktober 2017, 14:22

