Neuer Chefinspektor bei der Abteilung Wirtschaftsdelikte/IT

Der Staatsrat hat David Fumeaux zum Chefinspektor bei der Abteilung Wirtschaftsdelikte/IT ernannt. Er trat am 1. September 2016 seine neue Funktion an.

Nachdem er an der Universität Lausanne den Master in Geisteswissenschaften erhalten hatte, absolvierte David Fumeaux 1998 die Aspirantenschule bei der Kantonspolizei Wallis.

Seinen Dienst als Gendarm versah er bei der mobilen Einheit und später auf der Territorialbasis A in Sitten. 2002 begann er bei Kriminalpolizei in der Abteilung Wirtschaftsdelikte/IT. In dieser Abteilung sammelte er seine Erfahrungen und wurde zum Hauptinspektor befördert und anschliessend zum Stellvertreter des Chefinspektors ernannt.

Seit dem 1. September 2016 leitet er die Abteilung Wirtschaftsdelikte/IT, teilt die Kantonspolizei in einem Communiqué mit.

pd/noa

15. September 2016, 14:40

