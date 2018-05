Neuer Direktor für Handels- und Fachmittelschule Siders

Der Staatsrat hat Frédéric Moix zum neuen Direktor der Handels- und Fachmittelschule (HFMS) Siders ernannt. Er ersetzt ab dem 1. September 2018 Eddy Beney, der in Pension geht.

Frédéric Moix ist 43-jährig und unterrichtet seit 2005 an der HFMS Sitten. Zuvor war er Lehrer an der Orientierungsschule und der Schule für Berufsvorbereitung (SfB) in St. Maurice. Moix verfügt über einen Abschluss in Sprach- und Literaturwissenschaften der Universität Lausanne und das pädagogische Diplom. Er wohnt in Veysonnaz, ist verheiratet und Vater zweier Kinder.

Als Abteilungsleiter der HFMS Sitten von 2005 bis 2013 leitete er dort mehrere Projekte von kantonaler Wichtigkeit. Er ist immer noch aktiv als Lehrer, Verantwortlicher für Studien und Interdisziplinarität sowie Fachschaftverantwortlicher.

