Neuer Geschäftsleiter ernannt

Dr. Hans-Christian Leiggener wird ab 1. Oktober neuer Geschäftsleiter der Stiftung UNESCO-Welterbe Schweizer Alpen Jungfrau-Aletsch und des World Nature Forums in Naters. Er folgt auf Beat Ruppen, der nach 15 Jahren Ende November in Pension geht.

Der 40-jährige Hans-Christian Leiggener wuchs in in Ausserberg auf. Er absolvierte das Lehrerseminar in Brig. Anschliessend erwarb er das Bergführer- und Skiführerdiplom. Leiggener studierte Germanistik und allgemeine Linguistik und schloss diese Studienfächer mit einer Dissertation in Dialektologie und Dialektkartografie ab. Während des Studiums arbeitete er unter anderem als Geschäftsführer der Alpinschule Bietschhorn Ausserberg. Bis zum nun anstehenden Berufsschritt war er als Vizedirektor bei der UBS Biel/Bienne-Seeland-Jura bernois für die Betreuung und Akquisition von vermögenden Privatkunden verantwortlich.

Hans-Christian Leiggener ist verheiratet und hat ein Kind. Als Bergführer ist er mit der Welterbe-Region Swiss Alps Jungfrau-Aletsch sehr vertraut. Er kennt die Anliegen und die Herausforderung der Welterbe-Region. Als neuer Geschäftsführer des UNESCO-Welterbes kann Leiggener auf einer soliden und gut strukturierten Basis aufbauen und diese weiterentwickeln.

pd/map

23. Juni 2017, 13:58

