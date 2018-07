Neuer Hitzerekord schon wieder geknackt

Am heutigen Dienstag ist der Hitzerekord für 2018 bereits wieder geknackt worden. So wurden in Sitten 35,9 Grad und in Leibstadt 35,8 Grad gemessen. Auch in den kommenden Tagen geht die Hitze unvermindert weiter. immerhin können am Mittwochnachmittag oder -abend Gewitter lokal für Abkühlung sorgen.

Wie MeteoNews mitteilt, wurde am Dienstag der gestrige Hitzerekord für 2018 (Zürich-Flughafen mit 35,4 Grad) bereits wieder geknackt. So stieg das Quecksilber in Sitten auf 35,9 Grad und in Leibstadt auf 35,8 Grad.

Auch in den kommenden Tagen geht die Hitze unvermindert weiter. 30 Grad und mehr wird es wohl bis mindestens Mitte der kommenden Woche geben. Neue Hitzerekorde sind dabei vor allem am Freitag und am Samstag möglich. Immerhin können morgen Mittwoch sowie am Sonntag und am Montag nachmittägliche oder abendliche Gewitter lokal für eine Erfrischung sorgen.

31. Juli 2018, 19:00

