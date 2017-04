Neuer Kälterekord in Visp

In der vergangenen, teilweise klaren Nacht, sank das Quecksilber stellenweise deutlich unter den Gefrierpunkt, verbreitet gab es Frost. In Visp wurde mit -5.3 Grad der Rekord für die tiefste Temperatur in der zweiten Aprilhälfte gebrochen!

Wie MeteoNews mitteilt, verlief die vergangene Nacht über weite Strecken klar. Entsprechend stark kühlte die Luft aus. Weil aber die Nacht hindurch eine schwache Bise wehte, konnte sich die kalte Luft nicht oder nur bedingt in Kaltluftseen ansammeln, die Tiefstwerte waren verbreitet bei -1 bis -4 Grad.

Für die zweite Aprilhälfte wurden somit heute im Mittelland noch keine neuen Rekorde verzeichnet. Im Rhonetal jedoch wurde ein neuer Rekordwert verzeichnet. Mit -5.3 Grad war es in Visp so kalt wie noch nie in einer zweiten Aprilhälfte. Der bisherige Rekord stammt vom 23. April 1997. Die 5 Zentimeter über dem Boden gemessene Temperatur war sogar nochmals ein gutes Stück tiefer, an etlichen Stationen wurden -4 bis -8 Grad registriert. Der tiefste Wert meldet die Station in Visp mit -12.9 Grad, in Ebnat-Kappel wurden -12 Grad gemessen.

Die kommende Nacht dürfte wiederum klar verlaufen, zudem lässt die Bise nach. Somit sind morgen Freitagfrüh eher noch etwas tiefere Temperaturen als heute zu erwarten.

