Neuer Klinikleiter Psychiatriezentrum Oberwallis PZO

Der Verwaltungsrat Spital Wallis hat an seiner Sitzung vom 3. Oktober Dr. Felix Walter zum neuen Klinikleiter Psychiatriezentrum Oberwallis PZO ernannt. Dr. Walter tritt die Nachfolge von Dr. Stefan Scholand nach dessen Austritt per 1. April 2018 an.

Dr. Felix Walter stammt aus Luckenwalde, sein Medizinstudium absolvierte er in Rostock. Nach Tätigkeiten als Arzt im Praktikum (Radiologie, OP und Intensivstation) begann er seine Facharztausbildung zum Psychiater und Psychotherapeuten in Bergedorf und Ochsenzoll. Nach Erreichen des Facharztes absolvierte er eine mehrjährige Tätigkeit als Oberarzt in Altenburg, Sankt Pirminsberg und Oberaargau. Anschliessend war Dr. Walter als Chefarzt der Psychosomatischen Abteilung der Strandklinik Sankt Peter-Ording sowie seit mehr als vier Jahren als Chefarzt des Psychiatrischen Fachkrankenhauses der Diakonie Kropp tätig.

In diesen Jahren konnte er umfangreiche Erfahrungen in allen Bereichen der Psychiatrie gewinnen. Dr. Walter ist 52 Jahre alt, verheiratet und hat drei Kinder. Der designierte Nachfolger von Dr. Stefan Scholand wird seine neue Funktion als Klinikleiter PZO ab dem 1. April 2018 aufnehmen.

20. November 2017, 14:38

