Neuer Kommandant für die Patrouille des Glaciers

Skialpinismus | Daniel Jolliet tritt Nachfolge von Max Contesse an

Nach drei Ausgaben an der Spitze der Patrouille des Glaciers tritt Max Contesse im Sommer in den Ruhestand. Foto: Keystone

Die Armeeführung hat den 56-jährigen Freiburger Daniel Jolliet zum neuen Kommandanten der Patrouille des Glaciers (PdG) ernannt. Am 1. Juli wird der Berufsoffizier Oberst Max Contesse ablösen, der nach drei Ausgaben an der Spitze der PdG in den Ruhestand treten wird.

Oberst Daniel Jolliet ist seit 1986 Berufsoffizier undgegenwärtig als Chef der Einsatz- und Laufbahnsteuerung der Armee tätig. Er hatte in seiner militärischen Karriere verschiedenste Kommando- und Stabsfunktionen innerhalb der Infanterie, der Höheren Kaderausbildung der Armee und der Militärpolizei inne. Jolliet ist ein passionierter Wintersportler und kennt die Patrouille des Glaciers aus eigener Erfahrung: er hat sie als Teilnehmer mehrmals absolviert.

Jolliet folgt auf Oberst Max Contesse, der das Kommando über die PdG 2013 übernahm und seither die beiden Ausgaben 2014 und 2016 geführt hat. Contesse blickt mit Stolz auf die vergangenen Jahre zurück: «Mein Stab und ich haben viel bewirkt, die PdG mit Strukturanpassungen und Sparmassnahmen gestärkt». Oberst Max Contesse kommandiert in den nächsten Wochen (17.-21. April 2018) seine dritte Austragung der PdG. Mitte Jahr tritt er in den Ruhestand.

Die Patrouille des Glaciers ist eine Veranstaltung der Armee mit internationaler Ausstrahlung. Sie führt 1500 Patrouillen auf Skiern von Zermatt oder Arolla nach Verbier und gilt als eines der härtesten Skialpinismus-Rennen der Welt. Die nächste Ausgabe ist für 2020 geplant.

pd / pan

05. April 2018, 11:09

