An ihrer Sitzung vom 1. Juni 2017 hat die Direktion der HES-SO Wallis auf Vorschlag des Auswahlkomitees Dominique Fumeaux zum neuen Leiter des Studiengangs Tourismus ernannt. Im Rahmen seiner Funktionen wird er unter anderem auch Mitglied des Direktionsrats der Hochschule für Wirtschaft, Tourismus (HEG) sein. Er tritt die Nachfolge von Mila Trombitas an, die ihre Tätigkeiten innerhalb der HEG neu ausrichten will.

Dominique Fumeaux verfügt über einen Master in Tourismusmanagement und ein Diplom für Heilpädagogik der Universität Freiburg. Seine langjährige Erfahrung im Management von Tourismusdestinationen erwarb er als Direktor mehrerer Verkehrsbüros, darunter desjenigen von Crans-Montana. Der anerkannte Tourismusfachmann gründete auch eine Beratungsagentur für Management und Marketing. Dank seiner Management- und Pädagogikkompetenzen sowie seiner Kenntnis des Tourismussektors ist der 45-jährige Familienvater bestens gerüstet, um die Herausforderungen der Tourismusausbildung im Wallis anzunehmen. Dominique Fumeaux tritt seine Stelle am 1. September 2017 an.

pd/noa

06. Juni 2017, 10:13

Artikel teilen