Christian Wicky neuer Rektor des Kollegiums «Les Creusets»

Christian Wicky ist ab 1. Juli 2017 neuer Rektor des Kollegiums «Les Creusets» in Sitten. Foto: zvg

Der Staatsrat hat Christian Wicky zum neuen Rektor des Kollegiums «Les Creusets» in Sitten ernannt. Er ist zurzeit Rektor ad interim und tritt am 1. Juli 2017 seine Stelle als Nachfolger von Benjamin Roduit an.

Christian Wicky ergänzte seinen Werdegang mit einem Zertifikat in Erziehungswissenschaften. Zurzeit absolviert er eine Weiterbildung (CAS) im Bereich Leitung von Bildungsinstitutionen (FORDIF). Er ist zudem Didaktiker und Ausbildner an der Pädagogischen Hochschule Wallis (PH-VS).

Der neue Rektor kenne das Kollegiums «Les Creusets», wo er seit 1992 Philosophie und Französisch unterrichtet, sehr gut, heisst es in einer Mitteilung des Kantons. Dort habe er bereits verantwortungsvolle Funktionen wie jene des Provisors, des Prorektors und im Schuljahr 2016/17 des Rektors ad interim ausgeübt.

Seine Erfahrung als Generalsekretär des Schweizerischen Verbands der Philosophielehrerinnen und -lehrer an Mittelschulen sowie als Adjunkt der Direktion einer Arbeitsgruppe betreffend Informations- und Kommunikationstechnologien verschaffe ihm zusätzlich vertiefte Kenntnisse der gymnasialen Ausbildung im Wallis und in der Westschweiz.

Christian Wicky wohnt in Siders, ist 51 Jahre alt und Vater von zwei Kindern. Es ist ihm ein Anliegen, die Bestrebungen seiner Vorgänger fortzusetzen und die aktuelle Unterrichtsqualität am Kollegium «Les Creusets» aufrecht zu erhalten.

pd / pan

22. Juni 2017, 08:12

