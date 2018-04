Unterdurchschnittliche Stormerzeugung im KW Ackersand I AG

Die KW Ackersand I AG produziert im Ackersand/Stalden Strom aus Wasserkraft aus der Saaser Vispe und deren rechtsufriger Nebenbäche. Die Gesellschaft hielt am 27. April 2018 im Gemeindesaal von Eisten ihre ordentliche Generalversammlung ab.

Die KW Ackersand I AG ist eine Partnergesellschaft mit den Aktionären Einwohnergemeinden Eisten, Saas-Balen, Stalden und Staldenried, EnAlpin AG und Kraftwerke Mattmark AG. Die Geschäfts- und Betriebsführung wird von der EnAlpin AG wahrgenommen.

Wahlen in den Verwaltungsrat

Die Generalversammlung wählte Bruno Andenmatten, Urban Andenmatten, Jürgen Brigger, Konrad Burgener, Egon Furrer, Urs Hild-brand, Markus Noti, Rolf Schröter und Michel Schwery als Mitglieder des Verwaltungsrates bis zur Generalversammlung betreffend dem Geschäftsjahr 2020. Aus dem Verwaltungsrat traten Beat Abgottspon und Dominik Abgottspon zurück. Der Verwaltungsrat wählte in der konstituierenden Sitzung nach der Generalversammlung Bruno Andenmatten als Präsidenten und Michel Schwery als Vizepräsidenten der Gesellschaft.

Unterdurchschnittliche Stromproduktion

Im Berichtsjahr standen den Partnern aus dem Kraftwerk Ackersand I inklusive Wasserabtausch mit der KWM sowie Abzug von Pumpenergie, Eigenbedarf und Verlusten gesamtahft 99.4 GWh (Vorjahr 108.5 GWh, Mittel 107.1 GWh) elektrische Energie zur Verfügung. Vom 1. Januar bis 31. Dezember 2017 lag die Bruttoproduktion von elektrischer Energie im KW Ackersand bei 77.650 GWh. Die Eigenerzeugung liegt damit 11.696 GWh unter dem Vorjahr und 18.331 GWh unter dem Zehnjahresmittel. Durch die unterdurchschnittliche Produktion verzichtete

die KW Ackersand I AG auf die Ausrichtung einer Dividende.

Steuern und Konzessionsabgaben von 1.7 Millionen Franken

Die KW Ackersand I AG zahlte im Geschäftsjahr 2017 rund 1.6 Millionen Franken als Konzessionsabgaben an die öffentliche Hand: 60 Prozent gehen als besondere Wasserkraftsteuer an den Kanton Wallis und 40 Prozent als Wasserzinse an die Konzessionsgemeinden der KW Ackersand I AG. Die Kapital-, Grundstück- und Ertragssteuern an Bund, Kanton und Gemeinden betragen 2017 rund 114‘500 Franken.

pd/noa

30. April 2018, 10:33

Artikel teilen