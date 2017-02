Unterdurchschnittliche Energieproduktion bei der Aegina AG

Am Dienstag hat die Kraftwerk Aegina AG ihre ordentliche Generalversammlung abgehalten. Weil für das Berichtsjahr kein Gewinn ausgewiesen werden kann, wird auf die Ausrichtung einer Dividende verzichtet.

Die Gesellschaft weist im Berichtsjahr vom 1. Oktober 2015 bis 30. September 2016 keinen Gewinn aus, was laut Mitteilung die aktuell schwierige Lage der Wasserkraft widerspiegle. Deshalb verzichtet die Kraftwerk Aegina AG auch auf die Ausrichtung einer Dividende.

Die Generalversammlung wählte Marcel Ottenkamp, Leiter Energiewirtschaft Energie Wasser Bern, neu in den Verwaltungsrat. Marcel Ottenkamp ist 46-jährig und wuchs in Bürchen auf. Er folgt auf Hans Bodenmann, Senior Consultant der BKW Energie AG, der seit 1999 im Verwaltungsrat der Kraftwerk Aegina AG wirkte. Aktionärspartner der Kraftwerk Aegina AG sind die Rhonewerke AG, Ernen, und die Maggia Kraftwerke AG, Locarno, die zu je 50 Prozent beteiligt sind.

Natürliche Zuflüsse unter Durchschnitt

In der Kavernenzentrale Altstafel wird das im Griessee gespeicherte Wasser turbiniert. Anschliessend wird es zur weiteren Nutzung über einen Freispiegelstollen in die Anlagen der Maggia Kraftwerke AG im Tessin weitergeleitet. Das Griesbach- und Längtalwasser wird im Wallis gefasst und ebenfalls in die Anlagen der Maggia Kraftwerke AG übergeleitet.

Die Produktion elektrischer Energie in diesen Kraftwerken betrug im Berichtsjahr 2015/2016 gesamthaft 166.7 GWh, was 5,3 Prozent unter dem Vorjahr und 10,6 Prozent unter dem Mittel liegt. Vorab die unterdurchschnittlichen natürlichen Zuflüsse in das Kraftwerkssystem führten zu diesem Produktionsergebnis. Der Anteil der Winterenergie (Oktober 2015 bis März 2016) an der gesamten Energieproduktion, welche den Partnern netto zur Verfügung stand, lag bei 58,8 Prozent (Vorjahr 53,6 Prozent).

Neuer Transformator

Für die Parkerweiterung der Gries Wind AG mit drei zusätzlichen Windrädern wurde der Maschinentransformator des Kraftwerks Aegina ersetzt. Die Arbeiten begannen am 20. Juni 2016, so dass das Kraftwerk Altstafel ausser Betrieb genommen wurde. Mitte Juli wurde der alte 65/5-kV-Trafo ausgebaut und durch einen neuen 65/20/5-kV-Trafo mit doppelter Leistung ersetzt. Der Kraftwerksbetrieb in der Zentrale Altstafel konnte am 9. August 2016 wieder aufgenommen werden.

Die Kraftwerk Aegina AG zahlte im Berichtsjahr 2015/2016 rund 2,8 Millionen Franken als Konzessionsabgaben an die öffentliche Hand. Die Konzessionsabgaben machen rund 43 Prozent der Gestehungskosten aus. Die Steuern an Bund, Kanton und Gemeinden betragen rund 549‘000 Franken.

22. Februar 2017, 16:11

