Neues EDV-System für die Kantonale Steuerverwaltung

Das EDV-System der kantonalen Steuerverwaltung ist durch eine neue Informatikplattform ersetzt worden. Da es dadurch zu geringfügigen Verzögerung kommt, werden die Steuererklärungen heuer erst ab März zugestellt. Die Frist zur Einreichung endigt am 30. April.

In Zusammenarbeit mit verschiedenen Dienststellen und externen Partnern hat die kantonale Steuerverwaltung (KSV) ein neues EDV-System eingeführt, um Steuerraten sowie Kantons- und Bundessteuerrechnungen zu senden und um Verfahren in Zusammenhang mit dem Steuerbezug und Zahlungsausständen einzuleiten. Sämtliche finanziellen und nicht finanziellen Daten der natürlichen Personen wurden vom alten auf das neue System übertragen.

Das neue System ist seit dem 2. Januar in Betrieb. Dieser seit sechs Jahren vorbereitete Wechsel ist durch das veraltete EDV-System, das seit mehreren Jahrzehnten verwendet wurde, notwendig geworden. Ein Verpflichtungskredit von 18.3 Millionen Franken wurde dafür im Jahr 2009 vom Grossen Rat genehmigt. Die budgetierten Kosten konnten eingehalten werden.

In den ersten drei Wochen seit der Inbetriebnahme wurden zahlreiche Kontrollen an den vom neuen System erzeugten Dokumenten durchgeführt, um zu prüfen, ob die Informatikmigration zu Fehlern führte. Die Kontrollen lassen den Schluss zu, dass das neue System gut funktioniert, mehr Effizienz gewährleistet und die Datensicherheit erhöht. Die Zustellung der Steuerrechnungen, die Steuererhebung und die Erhebung der Steuerpflichtigen erfolgen umfassend über das SAP-System.

Planungsgemäss wird es durch die Arbeiten zu geringfügigen Verzögerungen bei der Erstellung und beim Druck der Formulare der Steuererklärung 2016 kommen. Die Steuererklärungsformulare werden den Steuerpflichtigen ab März – einen Monat später als üblich – zugestellt. Aus diesem Grund endigt die Frist zur Einreichung der Steuererklärung dieses Jahr am 30. April und nicht – wie in früheren Jahren – am 31. März.

25. Januar 2017, 10:27

