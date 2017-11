Wer mehr braucht, soll auch mehr bezahlen

In Ried-Brig werden die Gebühren von Wasser und Abwasser in Zukunft nach dem Verbraucherprinzip abgerechnet. Dies haben die 109 Stimmbürger an der heutigen Urversammlung beschlossen.

Heute Abend fand in Ried-Brig eine gut besuchte Urversammlung statt. Neben dem Kostenvoranschlag 2018 genehmigten die 109 anwesenden Stimmbürger auch das neue Wasser- und Abwasserreglement.

Ab 2018 führt die Gemeinde Ried-Brig Wasserzähler und somit verbrauchsabhängige Gebühren ein. Mit dem Entscheid folgte die Urversammlung dem Beschluss des Gemeinderates zur Einführung einer faireren Abrechnung, berechnet nach der effektiven Nutzung.

Bislang erhebte die Gemeinde die Gebühren für die Finanzierung des Wassers und Abwassers unabhängig vom effektiven Verbrauch auf Basis von Taxpunkten.

16. November 2017, 22:15

