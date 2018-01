Gesellschaft | Herzlicher Neujahrsempfang in Albinen

Ein Gruppenbild zur Erinnerung: Die Neubürgerinnen und -bürger, die Lehr- und Studienabschliessenden und die Jungbürgerin Geraldine Mathieu zusammen mit Musikfenner Walter Hermann, Gemeindepräsident Beat Jost und Vizepräsidentin Michela Caldana Mathieu am Neujahrsempfang in Albinen. Foto: zvg

Viel Volk und eine herzliche Stimmung bei warmem Wein prägten den Neujahrsempfang auf dem Dorfplatz in Albinen.

Dorfbewohner, Zweitwohnungsbesitzer und Gäste hatten der Einladung der Gemeinde zum traditionellen Neujahrsempfang zahlreich Folge geleistet. Die Musikgesellschaft «Alpenrose» mit Dirigent Rudolf Hermann sorgte für einen musikalisch harmonischen wie beschwingten Auftakt ins neue Jahr.

Gemeindepräsident Beat Jost rief in seiner sehr persönlichen und aufs Dorf gerichteten Ansprache alle dazu auf, weiterhin mit Selbstbewusstsein, Kreativität und Engagement am gleichen Strick zu ziehen. Und er schloss mit einem Zitat des alten Henri Ford: «Zusammenkommen ist der Anfang. Zusammenhalten ist der Fortschritt. Zusammenarbeiten ist der Erfolg».

Begrüsst wurden am Neujahrsempfang die Neubürgerinnen und -bürger, die 2017 in Albinen Wohnsitz nahmen. So konnten Silvia Addor, Amina Clénin, Margrith Diriwächter-Hermann, Myrielle Steffen, Hannelore Tshokim-Bumann und Pascal Willa das Buch «Albinen – Erbe unserer Ahnen» entgegennehmen.

Mit «Openair Gampel»-Eintritten ausgezeichnet wurden die jungen Albinerinnen und Albiner Xavier Briand, Natascha Rose, Amina Clénin und Severin Hermann, die im vergangenen Jahr erfolgreich eine Berufslehre oder ein Hochschulstudium abschlossen. Dasselbe Geschenk wurde auch der Jungbürgerin Geraldine Mathieu überreicht, die 2018 stimmberechtigt wird. Wie alle Geehrten wurde auch sie mit grossem Beifall willkommen geheissen.

