Ein Dorf feiert seine Eishockey-Cracks

Am Montag lud die Gemeinde Naters zum traditionellen Neujahrsempfang ins Zentrum Mission ein. Im Mittelpunkt standen die 1000-Jahr-Feier sowie die Übergabe des Sportpreises an die beiden Eishockeybrüder Luca und Nico Hischier.

Die Gemeinde Naters, das selbsternannt grösste Dorf im Oberwallis, feierte am Montag im Zentrum Missione den Startschuss ins 2018. Den Auftakt stellte das Neujahrskonzert der Musikgesellschaft «Belalp» dar. Anschliessend richtete Gemeindepräsident Franz Ruppen das Wort an die Bevölkerung. «2017 war für unsere Gemeinde ein intensives Jahr. Der Spagat zwischen Konsolidierung und Finanzierung ist für uns ein ständiger Begleiter.»

Die Gemeinde Naters stehe im 2018 vor grossen Herausforderungen, so Ruppen. Als zwei Beispiele dienten dabei die steigenden Schülerzahlen und die damit verbundenen notwendigen zusätzlichen Räumlichkeiten sowie die Realisierung des neuen «Zentrum rund ums Alter».

Ruppen richtete seinen Blick aber auch auf die laufende 1000-Jahr-Feier von Naters. «Es ist mir eine grosse Ehre, dass diese Feierlichkeiten genau in meine Amtsperiode fallen.»

Sportpreis für Luca und Nico Hischier

Einen Höhepunkt des Neujahrsempfangs stellte die Übergabe des Sportpreises der Gemeinde an die Eishockeybrüder Luca und Nico Hischier dar. Dazu Ruppen: «Die beiden Brüder leisten auf nationaler und internationaler Ebene herausragende Leistungen. Für unsere Gemeinde ist es schlicht fantastisch, zwei derartige Sportler zu beheimaten.»

Gemeinsam mit seinen Eltern nahm Luca Hischier den Sportpreis entgegen. Der zweifache Schweizer Meister in Reihen des SC Bern erklärte: «Diese Auszeichnung ist für meinen Bruder und mich eine grosse Ehre. Naters liegt uns sehr am Herzen.» Bruder Nico richtete in einer Videobotschaft seinen Dank an die Gemeinde Naters.

msu

01. Januar 2018, 21:33

