NEUWA 2018 eröffnet

Auch in der Curlinghalle gibt es eine Vielzahl an Autos zu bestaunen... Foto: Walliser Bote

Bereits am Freitag zog die Ausstellung viele Besucher in die Litternahalle. Foto: Walliser Bote

Die 38. Ausgabe des Oberwalliser Autosalons ist seit dem frühen Freitagabend eröffnet. Die diesjährige NEUWA steht unter dem Motto «Mission Mobilität» und steht den Besuchern bis am Sonntag offen.

Nebst den 28 Garagisten präsentieren sich ebenfalls Vertreter des Autogewerbes sowie die Berufsschule Oberwallis. Der Visper bzw. Oberwalliser Autosalon ist fester Bestandteil des Veranstaltungskalenders, gibt Jahr für Jahr die neusten Errungenschaften der Autobranche wieder und zeigt die Entwicklung bei der Mobilität auf.

Dazu gehören Entwicklungen wie autonomes Fahren, Carsharing oder die schrittweise Einführung von alternativen Antriebstechnologien. Paul Eyer sprach als Vertreter der Garagisten vor den geladenen Gästen in der Visper Litternahalle. Und kam auch auf den interessanten Wettbewerb zu sprechen, bei dem ein Jahr lang gratis ein Neuwagen gefahren werden kann. Mehr dazu erfahren Sie auf 1815.ch unter der Rubrik 1815.märt oder bei rro.ch.

Die Ausstellung in der Visper Litternahalle ist am Samstag von 14.00 bis 22.00 Uhr geöffnet und am Sonntag von 11.00 bis 18.00 Uhr. Die Verlosung des Gewinners und die Ziehung des Neuwagens findet am Sonntag um 17.00 Uhr in der Curlinghalle statt.

zum

27. April 2018, 18:34

Artikel teilen