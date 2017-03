Der Filmregisseur, Drehbuchautor und Produzent Nicolas Steiner ist Walliser des Jahres 2017. Der Titel wird im September zum zehnten Mal vergeben.

Um dem Titelträger 2017, der zur Zeit in Los Angeles arbeitet, die Gelegenheit zu geben, an der Preisübergabe dabei zu sein, wurde der traditionelle Event vom März auf September verschoben. Der aus Turtmann stammende Nicolas Steiner, der 2016 unter anderem mit dem Schweizer Filmpreis und dem Deutschen Filmpreis ausgezeichnet wurde, zeigte sich im Gespräch mit Plenum VS äusserst geehrt über die Ernennung und freue sich, im Herbst die Auszeichnung entgegenzunehmen.

Seinen grössten bisherigen Erfolg feierte Steiner mit dem 2015 veröffentlichten Film «Above and Below». Für dieses Werk wurde er unter anderem dreimal mit Quartz (Schweizer Filmpreis für besten Film, bester Schnitt und beste Mischung) sowie zweimal mit Lola (Deutscher Filmpreis für beste Kamera, bester Film) ausgezeichnet. Steiners «Türöffner» war hingegen der Kurzfilm «Ich bin's Helmut», den er oberhalb Brentschen mit Wallisern gedreht hat.

Der 33-jährige Turtmänner hat bereits während seiner Zeit am Kollegium in Brig als Darsteller in Schweizer Spielfilmen («Achtung, fertig, Charlie») mitgewirkt. 2005/06 besuchte Steiner das European Film College in Dänemark und studierte anschliessend für ein Jahr Ethnologie und Filmwissenschaft an der Universität Zürich. Ab 2007 lernte er das Regie-Handwerk an der Filmakademie Baden-Württemberg in Ludwigsburg. Seine Arbeiten und Werke wurden auf zahlreichen Festivals weltweit gezeigt und ausgezeichnet. 2010 erhielt er ein Stipendium am San Francisco Art Institute. Dort widmete er sich vor allem der analogen Fotografie und der Entwicklung von Brettspielen. Das Jahr 2014 verbrachte er als «Artist in Residence» des Kantons Wallis in Brooklyn.

Botschafter für das Wallis

Die Auszeichnung «Walliser des Jahres» wird an einem festlichen Event am 28. September in Küsnacht offiziell übergeben. Der Titel ehrt geleistete Arbeit, soll aber auch eine Motivation für künftige Leistungen sein. Bisher ausgezeichnet wurden Nationalbankpräsident Jean-Pierre Roth, die Opernsängerin Rachel Harnisch, der Bergsteiger Simon Anthamatten, der Modeschöpfer Adrian Margelist, der Unternehmer Hermann Biner, die Werberin Nadin Borter, der Techniker und Erfinder Pavel Lehky, der Unternehmer Jean-Claude Bregy, der Architekt und Pianist Franz Biffiger und im letzten Jahr das Openair Gampel.

Plenum VS ist das Wirtschafts- und Kulturnetzwerk von Wallisern sowie Freunden des Wallis. Mit verschiedenen Events soll der Informations- und Gedankenaustausch zwischen seinen Mitgliedern in- und ausserhalb des Kantons gefördert werden. Der Verein ist neben dem wirtschaftlichen Aspekt auch ein Repräsentant der Walliser Kultur in der Deutschschweiz.

pd/map

31. März 2017, 09:37

