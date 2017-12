In Zaniglas war der Nikolaus schon zu Besuch...

Am vergangenen Samstag haben zahlreiche Kinder und Erwachsene in St. Niklaus am Nikolaus-Event mit diversen Kreativateliers und Ponyreiten teilgenommen.

Für warme Verpflegung sorgte der Trachtenverein St. Niklaus. Zum Abschluss des erfolgreichen Tages fand in der Pfarrkirche die Weihnachtsfeier, umrahmt vom Querflötenkonzert durch Marielle Oggier, Hanspeter Oggier und ihrem Team, statt.

pd/map

04. Dezember 2017, 18:41

