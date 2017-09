Noch kein Datum für Wiedereröffnung des St.Bernhard-Tunnels

Die Arbeiten nach dem Einsturz eines Fachwerkträgers in der Lüftungsanlage im Grossen St. Bernhard Tunnel am vergangenen Donnerstag werden größer ausfallen als erwartet. Das Datum der Wiedereröffnung wird zwischen dem 1. und 5. Oktober mitgeteilt.

Die Arbeiten nach dem Einsturz eines Fachwerkträgers in der Lüftungsanlage im Grossen St. Bernhard Tunnel am vergangenen Donnerstag dürften wichtiger sein als erwartet. Am Sonntag trafen sich die Präsidenten der Regierungen der Autonomen Region Aostatal und des Kantons Wallis mit den Tunnelgesellschaften vor Ort.

«Wir sind noch nicht in der Lage, einen Termin für die Wiedereröffnung des Tunnels festzulegen. Aber der Bericht der Schweizer und italienischen Experten und Ingenieure, die für die Akte zuständig sind, wird es uns ermöglichen, in den nächsten Tagen eine klarere Planung zu erstellen», sagt Fabrice Vouilloz, Geschäftsführer Tunnel du Grand-Saint-Bernard SA in einem Communiqué.

pd/noa

25. September 2017, 17:46

