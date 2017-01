Noémie Schmidt erhält Schweizer Fernsehfilmpreis

Die Walliserin Noémie Schmidt – hier neben Claude Brasseur in «L'étudiante et Monsieur Henri» – erhält den Schweizer Fernsehfilmpreis 2017. Foto: pressebild

Der Schweizer Fernsehfilmpreis 2017 geht an vier Schauspielerinnen und Schauspieler – eine davon ist Noémie Schmidt aus Sitten. Übergeben wird die mit je 10'000 Franken dotierte Auszeichnung am 22. Januar an den 52. Solothurner Filmtagen.

Noémie Schmidt und Pasquale Aleardi erhalten den Schweizer Fernsehfilmpreis 2017 für ihre Hauptrollen in «La lumière de l'espoir» von Silvia Quer und «Gotthard» von Urs Egger.

Als beste Nebendarstellerin wird Lilian Amuat für ihre Rolle in «Lotto» von Micha Lewinsky ausgezeichnet. Mike Müller schliesslich erhält den Spezialpreis der Jury für seine Hauptrolle in der SRF-Serie «Der Bestatter».

Der Schweizer Fernsehfilmpreis ehrt Schauspielerinnen und Schauspieler in Fernsehfilmproduktionen. Gestiftet wird die Auszeichnung von SWISSPERFORM, der Schweizerischen Gesellschaft für die Leistungsschutzrechte in der Schweiz und in Liechtenstein.

Vergeben wird der Preis von einer Jury, die sich dieses Jahr aus dem Schauspieler Leonardo Nigro, der Produzentin Valerie Fischer und der Direktorin der Solothurner Filmtage, Seraina Rohrer, zusammensetzt.

