«Nouvelliste» mit neuem Layout

Der Nouvelliste präsentiert sich in neuer Aufmachung. Foto: Screenshot lenouvelliste.ch

Ab heute Mittwoch präsentiert sich der «Nouvelliste» mit einem neuen Konzept. Neben der überarbeiteten Optik betrifft dies vor allem die Verarbeitung von Informationen und deren Veröffentlichung auf den digitalen Kanälen.

Herz des neuen Konzepts ist der Informationsfluss, der eng mit den digitalen Kanälen verknüpft werden soll. So erhalten Abonnenten künftig Zugang zu neuesten Entwicklungen und Analysen ab dem Zeitpunkt ihrer Produktion – oder zumindest beinahe, wie die Verantwortlichen in einer Mitteilung schreiben. Diverse Inhalte – mit Videos, Umfragen und ähnlichem angereichert – sollen schon am Tag vor dem Erscheinen der Zeitung online zugänglich sein. Damit erhofft man sich, reaktionsfreudiger auf das aktuelle Geschehen reagieren zu können.

27. September 2017, 14:12

