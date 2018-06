Furka, Grimsel und Nufenen wieder offen

Die Wintersperre am Furka-, am Nufenen- sowie am Grimselpass ist am Freitagmorgen aufgehoben worden.

Die Strassen an den drei Oberwalliser Alpenpässen Furka, Grimsel und Nufenen sind nach der Wintersperre und den Schneeräumungsarbeiten in den vergangenen Wochen wieder normal befahrbar und konnten am Freitagmorgen um 8.00 Uhr für den Verkehr freigegeben werden.

Bereits am Dienstag wurde die Passstrasse über den Grossen St. Bernhard wieder geöffnet.

pd / pan

08. Juni 2018, 08:02

