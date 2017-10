Oberwalliser Einbruch- und Diebstahlserie aufgeklärt

Vergangene Woche konnte die Walliser Kantonspolizei einen 53-jährigen italienischen Staatsbürger bei einem Einbruchdiebstahlversuch in Lalden auf frischer Tat anhalten und verhaften.

Am 18. und 19. Oktober verübte der 53-Jährige in Lalden und St. Niklaus mehrere Einbruchdiebstähle und Versuche, sowie zwei Fahrzeugdiebstähle. Bei einem erneuten Versuch des Einbruchdiebstahls in ein Einfamilienhaus bei Lalden, wurden die Bewohner und ein Nachbar durch das Bersten einer Glasscheibe aufgeweckt. Der Täter ergriff darauf die Flucht. Aufgrund des Signalements der Melder konnte der Flüchtige kurze Zeit später durch die intervenierenden Polizeibeamten verhaftet werden.

Der Mann wurde bei der Staatsanwaltschaft wegen Diebstahl, versuchtem Einbruchdiebstahl, Einschleichediebstahl, Sachbeschädigung, Hausfriedensbruch und Fahrzeugdiebstahl verzeigt, heisst es in einer entsprechenden Mitteilung der Walliser Kantonspolizei.

25. Oktober 2017, 11:30

