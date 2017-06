«Z'Bietschhoru vor Öigu, d'Müsig im Härz...»

Unterbäch ist am Wochenende, vom 9. bis 11. Juni, Austragungsort des 82. Oberwalliser Musikfestes. Über 2500 Musikantinnen und Musikanten aus 49 Oberwalliser Musikvereinen sowie weiteren drei Gastvereinen werden sich im Blickfeld des majestätischen Bietschhorns treffen.

Das Dorf Unterbäch, das vor 60 Jahren als «Rütli der Schweizer Frau» Geschichte schrieb, ist gerüstet für den grössten Blasmusikanlass im Oberwallis. Die Musikvereine werden sich am Samstag und Sonntag in den Bereichen Show-, Konzert- und Marschdisziplinen der Jurybewertung stellen. Den Festbesucherinnen und Festbesuchern wird neben hochstehenden Darbietungen auch ein farbenfrohes Schauspiel geboten. Das Musikfest, das auf dem Hochplateau der südlichen Rarner Berge stattfindet, wird umrahmt von einem dreitägigen Tages- und Abendprogramm.

Unterhaltung am Freitag

Der Anlass beginnt bereits am Freitag mit einem vielseitigen Abendprogramm im Festzelt. Nach einem VIP-Apéro mit dem Duo Dünitü von Humorplatz.ch geht es los mit kräftigem Sound der Swiss MountainBrass, einer Powerbrass-Band aus dem Oberwallis, die mit eindrücklichen Interpretationen von aktuellen Charthits und Evergreens das Publikum zu begeistern weiss.

Anschliessend übernimmt der Tambouren- und Pfeiferverein Burg aus Unterbäch. Mit seinen 60 Mitgliedern bietet er ein vielseitiges, unterhaltsames und nagelneues Showprogramm. Das Tanzbein schwingen kann man mit der Partyband INSIDE, einer Liveband, die mit ihrem vielseitigen Repertoire das Publikum jeder Altersklasse mitreisst. Wer noch nicht genug hat, für den geht es mit der Aftershow-Party im IGLU weiter, bekannt vom Open-Air Gampel.

Konzerte und Einmarsch am Samstag und Sonntag

Am Samstag und Sonntag stehen die verschiedenen Show-, Konzert- und Marschdisziplinen im Mittelpunkt. Während des Tages lassen die Musikvereine ihre Konzertvorträge in den Sälen von Unterbäch und Eischoll von einer hochkarätigen, teils internationalen Jury bewerten. Im Festzelt werden dem Publikum unterhaltsame Showkonzerte geboten.

Ein Höhepunkt wird am Samstag um 16:15 Uhr und am Sonntag um 14:15 Uhr im Dorfzentrum der Festakt mit dem Gesamtspiel sein. Anschliessend findet der grosse Einmarsch statt, wo sich die Vereine in der Marschdisziplin messen. Nach der Rangverkündigung am Abend sorgt am Samstag die Oberwalliser Band FAB4 für Partystimmung. Am Sonntag Abend lässt die Ländlerfraktion «Schopfmüser» das Wochenende ausklingen.

Unterbäch ist per Bahn und Strasse erreichbar

Aus logistischen und sicherheitstechnischen Gründen empfiehlt der Veranstalter am Samstag und Sonntag über Turtmann, Eischoll anzureisen und über Bürchen, Visp abzureisen. Die Luftseilbahn Raron-Unterbäch ist ganztägig in Betrieb und bietet am Freitag und Samstag um 01:00 Uhr und 02:00 Uhr Extrafahrten an. Zwischen Eischoll, Unterbäch und Bürchen fährt ein kostenloser Shuttle-Bus. Genaue Fahrpläne finden sich unter www.oberwalliser2017.ch.

pd/map

06. Juni 2017, 07:00

