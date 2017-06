Oberwalliserin ist Westschweizermeisterin

An den Regionalen Meisterschaften der Westschweiz in Bern vom vergangenen Wochenende konnte die 15-jährige Sara-Maria Vogel einen Titel als Westschweizermeisterin erringen.

In einem bis zum Schluss sehr spannenden Final, konnte sich die junge Gliserin knapp, jedoch hoch verdient, über 600m in schnellen 1.37.81 durchsetzen. Dabei verpasste sie ihre persönliche Bestzeit nur um 46 Hunderstel. Die für den TV Naters startente Athletin zeigte sich sehr nervenstark, denn sie ging als Favoritin an diese Meisterschaften. Für Sara-Maria Vogel ist dies der erste grosse Titel auf nationaler Ebene.

Auch die weiteren fünf Oberwalliser Athleten am Start der Meisterschaften zeigten gute Leistungen. Für den TV Naters waren mit Robin Abrecht und Livio Summermatter zwei weitere U16-Athleten in Bern.

TV Naters mit guten Leistungen

Albrecht konnte sich am Samstag über 80m Spint als acht Schnellste im Vorlauf für den Halbfinal qualifizieren. Jedoch hatte sie grosses Pech bei der Auslosung ihres Halbfinals. Albrecht wurden gleich die Nummer eins und vier der Schweizerbestenliste zugelost. Leider verpasste sie damit die Finalteilnahme um winzige vier Hundertstel. Mit einer Zeit von 10.31 wurde sie in der Endabrechnung aber trotzdem gute Neunte.

Über 80m Hürden konnte sich die 15-jährige Natischerin am Sonntag ebenfalls für den Halbfinal qualifizieren, wo sie trotz einer neuen persönlichen Bestzeit von 12.83 leider ausschied. Am Schluss wurde sie Zwölfte.

Livio Summermatter ging über die 80m Sprint und über die 100m Hürden an den Start. Beim Sprint konnte er sich bis in den Halbfinal vorkämpfen. Eine starke persönliche Bestzeit von 9.91 reichte aber um sechs Hundertstelsekunden nicht, um in das Feld der besten Acht vorzudringen. Summermatter wurde somit Elfter.

Besser ging es Summermatter über 100m Hürden. Er konnte sich für den Final qualifizieren wo er in 15.59 Sechster wurde. Wie schon über 80m Sprint konnte der junge Athlet dabei eine neue persönliche Bestleistung realisieren.

LLT Oberwallis mit soliden Athleten am Start

Nach dem letztjährigen Meistertitel verpasste Tabea Blatter über die 2000m nur ganz knapp die Medaillenplätze. Sie wurde in einem starken Feld bei den U16 Mädchen undankbare Vierte. Ihre Zeit von 6.52.77 bedeutete für sie aber eine neue persönliche Bestzeit.

Die Gamsnerin Naomi Etzensperger startete bei den U18 über 100m Sprint. In 13.47 wurde sie über 100m in Ihrem Halbfinal jedoch als Siebte gestoppt was leider für eine Qualifikation für den anschliessenden Final nicht reichte. Am Ende wurde sie mit dieser Zeit Zwölfte.

Ihr jüngerer Bruder Lionel startete am Samstag bei den Knaben U16 über die 600m. In einem sehr schnellen Endlauf konnte sich Lionel Etzensperger schliesslich als guter Sechster behaupten. Mit einer Zeit von 1.35.24 verpasste er seine persönliche Bestzeit um winzige sechszehn Hundertstel.

pd/noa

26. Juni 2017, 08:01

