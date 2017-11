Leukerbad Tourismus geht gemeinsamen Weg mit MyLeukerbad

Die Mitglieder von Leukerbad Tourismus haben an der ausserordentlichen Generalversammlung einstimmig entschieden, gemeinsam mit MyLeukerbad in eine Richtung zu gehen. Per 1. November 2017 geht das operative Geschäft von Leukerbad Tourismus an die My Leukerbad AG über.

Die seit längerem geplante Integration von Leukerbad Tourismus in My Leukerbad ist abgeschlossen. Die Mitglieder von Leukerbad Tourismus wurden bereits an der letzten ordentlichen Generalversammlung im April, wie auch an weiteren Informationsveranstaltungen über die touristische Entwicklung in Leukerbad, den erforderlichen Zusammenschluss der Leistungsträger sowie die daraus resultierenden Synergien ausführlich informiert.

Am Dienstagabend trafen sich nun an der ausserordentlichen Generalversammlung von Leukerbad Tourismus 91 Mitglieder, um über das weitere Vorgehen und somit über die Zukunft des Vereins zu entscheiden, heisst es in einer Mitteilung. Auf den Traktanden standen die Übergabe des operativen Geschäfts an My Leukerbad AG, das zukünftige Mietverhältnis sowie die Statuten des zukünftigen umfirmierten Vereins.

Im Vorfeld wurde intensiv über die anstehenden Entscheide diskutiert. Jedoch waren sich die versammelten Mitglieder und der Vorstand einig: Der eingeschlagene Weg, gemeinsam in eine Richtung zu gehen, gemeinsam Leukerbad nach aussen zu tragen und gemeinsam den Gästen ein Angebot aus einer Hand anzubieten, sei der richtige . Sie stimmten allen drei Traktanden einstimmig zu.

pd/noa

01. November 2017, 15:54

