Französischer Generalkonsul besucht das Wallis

Der Kanton Wallis hat am Freitagvormittag offiziell den in Genf stationierten französischen Generalkonsul empfangen. Dieses Treffen sollte daran erinnern, was die beiden Länder verbindet, aber auch die erfolgreiche Zusammenarbeit zwischen dem Wallis und Frankreich bei grenzüberschreitenden Projekten hervor heben.

Der Präsident des Staatsrates Jacques Melly empfing in Begleitung von Vizekanzlerin Monique Albrecht anlässlich eines offiziellen Besuches den Generalkonsul von Frankreich Olivier Mauvisseau, der seit Oktober 2016 in Genf stationiert ist. Die französische Delegation wurde vertreten durch Jean-Charles Bou, stellvertretender Generalkonsul, sowie von Etienne Barrault, Honorarkonsul von Frankreich in Sitten.

Dieser offizielle Besuch sollte daran erinnern, welchen wichtigen wirtschaftlichen Stellenwert die Schweiz und Frankreich gegenseitig einnehmen. Der Schlüsselsektor Tourismus wurde besonders hervorgehoben, insbesondere die Wichtigkeit französischer Touristen im Wallis.

Auch zahlreiche Beispiele von grenzüberschreitenden Kooperationen, etwa die vom Genferseerat geförderten Projekte, oder die Zusammenarbeit zwischen der Schweiz und Frankreich in Bezug auf die vor kurzem stattgefundene französische Präsidentschaftswahl wurden genannt.

Das französische Generalkonsulat in Genf kümmert sich um die Vertretung des Landes in den Kantonen Freiburg, Waadt, Neuenburg, Genf, Jura und Wallis. Knapp 12‘500 französische Staatsangehörige sind im Wallis niedergelassen und in der Genfer Aussenstelle angemeldet.

pd/map

29. September 2017, 17:08

