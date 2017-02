Übers Wochenende sorgen kleine, kräftige Tiefdruckgebiete über Frankreich für wechselhaftes und windiges Wetter im Wallis. Die Lawinengefahr wird als «erheblich» eingestuft.

Der Samstag ist oft stark bewölkt. Nach einem kurzen Föhnstoss am Morgen folgen bald neue Schneefälle in den Bergen, später unterhalb 1000 Meter über Meer etwas Regen. In den Bergen weht zudem wieder ein starker Südwestwind, im Rhonetal ein schwacher Wind aus derselben Richtung. Die Temperaturen erreichen in den Tälern maximal -1 bis 6 Grad.

Der Sonntag beginnt vorübergehend schön, die neuen Niederschläge ab Mittag gehen bis Montagmorgen bis ins Rhonetal in Schnee über. Ab Dienstag soll es dann ruhiger und zeitweise sonnig werden. Im Verlauf des Samstags erreicht die Lawinengefahr die Stufe 3 «erheblich». Mit dem starken Wind wachsen die Triebschneeansammlungen. Hier geht’s zum Bulletin des WSL-Instituts für Schnee- und Lawinenforschung SLF.

pmo

04. Februar 2017, 11:27

