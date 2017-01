OGB sagt Nein zum «Unternehmenssteuer-Beschiss»

Der Oberwalliser Gewerkschaftsbund OGB hat die Parolen für die kommenden Eidgenössischen Abstimmungen vom 12. Februar beschlossen und sagt einmal Nein sowie zweimal Ja.

Mit der Unternehmenssteuerreform III plane das bürgerliche Parlament die grösste Steuersenkung für Firmen aller Zeiten, so der OGB in einer Mitteilung an die Meiden. Bereits heute sind Ausfälle von jährlich über drei Milliarden Franken bekannt. Profitieren würden vor allem reiche Aktionäre im Ausland, zahlen müssten die Schweizer Privathaushalte: Jeden Steuerpflichtigen würde die Reform rund 1000 Franken jährlich kosten, befürchtet der OGB und sagt deshalb klar Nein zur Unternehmenssteuerreform III .

Zur erleichterten Einbürgerung der dritten Generation beschloss der OGB hingegen ein klares Ja. Grosskinder von Eingewanderten haben oft nur noch eine lose Verbindung zur Heimat und Kultur ihrer Grosseltern, kennen sie nur aus den Ferien, können nicht einmal deren Sprache, so die Argumente. Stattdessen sprechen sie akzentfrei Schweizerdeutsch, gehen in der Schweiz zur Schule, absolvieren eine Ausbildung und engagieren sich in Vereinen. Mit der erleichterten Einbürgerung für die dritte Generation werde dieser täglich gelebten Realität Rechnung getragen.

Im Interesse einer gut ausgebauten und funktionierenden Strasseninfrastruktur wurde für den Bundesbeschluss über die Schaffung eines Fonds für die Nationalstrassen und den Agglomerationsverkehr die Ja-Parole beschlossen.

25. Januar 2017

