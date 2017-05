OW88 mit guten Leistungen

Sechs Schwimmerinnen der Wettkampfgruppe 1 reisten am Samstag nach Montreux ans Meeting de la Riviera, um sich auf den längeren Distanzen zu versuchen.

Rahel Hallenbarter konnte über 1500m Freistil in der Kategorie bis 15 Jahre eine Silbermedaille gewinnen. Für Enja Kluser gab es über 200m Freistil 16 Jahre und älter die Bronzemedaille. Medea Wedig verpasste im 400m 4 Lagen (14 Jahre und jünger) das Podest knapp, konnte sich aber mit ihrer sehr guten Zeit ihre 3. Limite für die Nachwuchs Schweizermeisterschaften in Tenero sichern.

Am Sonntag nahmen 23 Wettkampfschwimmer des OW88 am Meeting teil, wobei die 50m Schwimmhalle von Montreux an ihre Kapazitätsgrenze kam: mehr als 500 Schwimmer aus der ganzen Schweiz waren anwesend. Der OW88 zeigte durchwegs gute Leistungen. Bei 107 Starts konnten 76 neue persönliche Bestzeiten erschwommen werden.

Das vor 2 Wochen durchgeführte Trainingsweekend machte sich bezahlt. Enja Kluser konnte sich über 100m Rücken (16 Jahre und älter) die zweite Bronzemedaille an diesem Wochenende holen. Medea Wedig schaffte es im 200m 4 Lagen (14-15 Jahre) ebenfalls auf den 3. Rang. Für Xenia Gallo gab es zwar keine Medaille, aber sie sicherte sich über 100m Delphin in einem starken Rennen ihre erste Teilnahme an den Nachwuchs Schweizermeisterschaften. Zusätzlich holten oder bestätigten Xenia Gallo, Medea Wedig, Liz Konan, Enja Kluser und Joelle Moritz Limiten für die offenen Westschweizermeisterschaften von Genf, sowie Medea Wedig, Liz Konan und Enja Kluser auch für die Sommer Schweizermeisterschaften in Romanshorn.

pd/noa

09. Mai 2017, 13:55

Artikel teilen