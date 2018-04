Pächterwechsel bei der Bortelhütte

Seit 2015 führten Petra Meister und René Zenklusen die Bortelhütte des Skiclubs Simplon-Brig. Ab diesem Sommer übernimmt Irmi Chastonay die Führung der Berghütte oberhalb des Berisals.

Die ehemaligen Hüttenwarte Meister/Zenklusen gaben ihren Abgang jüngst via Facebook bekannt. Der Skiclub Simplon-Brig, in dessen Besitz die Bortelhütte ist, bestätigte die Meldung gegenüber dem «Walliser Boten». Grund für den Abgang ist dem Vernehmen nach eine unterschiedliche Auffassung betreffend die Führung der Hütte sowie möglicher Investitionen in deren Infrastruktur.

Die Nachfolge ist indes bereits geregelt. Ab diesem Sommer übernimmt Irmi Chastonay die Führung der Bortelhütte. Die Berghütte wird wie üblich gegen Ende Juni den Betrieb aufnehmen und bleibt in der Folge bis Ende September durchgehend geöffnet.

msu

05. April 2018, 07:00

