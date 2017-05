Parksünder im Unterwallis via App verpfiffen

Mehrere Unterwalliser Parksünder wurden in der vergangenen Zeit gebüsst, weil sie auf privatem Gelände parkiert hatten. Die Bussen wurden jedoch nicht von der Polizei, sondern von einer Deutschschweizer Firma ausgeprochen, die Nutzer per App zur Denunziation animiert.

Er sei in einem Schreiben dazu aufgefordert worden, wegen Falschparkens 40 Franken zu bezahlen, erzählt ein Sittener gegenüber «Le Nouvelliste». Im Internet habe er sogar ein Beweisfoto seines Vergehens einsehen können. Auf Nachfrage erklärte ihm das Unternehmen, das die Parkbusse ausstellte, er müsse nicht bezahlen und sein Eintrag werde gelöscht. Dem Mann wurde zudem den Namen der Person mitgeteilt, die ihn über die App gemeldet hatte.

Das Verschicken der Bussen per App funktioniert folgendermassen: Erforderlich ist die GPS-Position sowie ein Foto des falsch parkierten Autos, auf dem Nummernschild und Parkverbotsschild sichtbar ist. Die betreffende Zürcher Firma verschickt anschliessend die Busse mit Einzahlungsschein. Laut «Le Nouvelliste» erhält der Melder offenbar einen Anteil, wenn diese bezahlt wird. Wer sich auf der App registriert, muss aber auch selbst einige persönliche Angaben preisgeben. Zudem muss man sich bereit erklären, an einer Aktion oder einem Wettbewerb eines Drittunternehmens teilzunehmen.

Der Walliser Datenschützer Sébastien Fanti hält die ganze Angelegenheit für kriminell, wie er im «Le Nouvelliste» zitiert wird. Schon mehrere solcher Fälle, die meist ältere Personen betreffen, seien ihm gemeldet worden. Fanti will dies der Generalstaatsanwaltschaft melden. «Das ist Betrug, und ich bin überrascht, dass eine scheinbar gut etablierte Firma mit solchen Machenschaften in Verbindung steht.» Der Datenschützer stört sich an verschiedenen Aspekten. Zum einen, dass Personen entlöhnt würden, wenn sie andere denunzieren und zum anderen sorgt er sich um die Daten, die sich die Unternehmung damit erschleicht. Ausserdem spricht er auch eine Warnung an die Denunzianten aus: «Sie riskieren Probleme, weil sie bei einem kriminellen Unternehmen mitmachen.»

17. Mai 2017, 22:00

