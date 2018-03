Parlament setzt ein klares Zeichen

Der Grosse Rat hat Eintreten für den Verpflichtungskredit in Höhe von 100 Millionen Franken für die Olympiakandidatur „Sion 2026“ beschlossen. Er folgt mit 95 Ja zu 33 Nein bei einer Enthaltung der Kommission für Volkswirtschaft und Energie, sowie dem Staatsrat, der sich stets dafür ausgesprochen hat.

Von den 100 Millionen sollen 60 Millionen an den Ausbau von bestehenden Infrastrukturen und 40 Millionen Franken an die Sicherheitskosten entfallen. Die 100 Millionen sollen gestaffelt auf acht Jahre verteilt das Kantonsbudget belasten. Jährlich werden somit 12,5 Millionen Franken im Jahresbudget des Kantons verrechnet.

Kosten für den Kanton plafoniert

Von den 60 Millionen Franken für die Infrastruktur sollen 20 Millionen ins Feriendorf Fiesch fliessen, dessen Räumlichkeiten auf Doppel- und Vierbettzimmer umgebaut werden. 12 Millionen werden im Goms für Erdbewegungen und künstliche Beschneiung investiert, 39 Millionen Franken in Crans-Montana für ein Skistadium und Beschneiungsanlagen, vier Millionen Franken in Veysonnaz für Erdbewegungen und sechs Millionen Franken sind als Reserven gedacht. Macht insgesamt 81 Millionen Franken, die gemeinsam von Bund, Kanton, Gemeinden und Dritten aufgebracht werden müssen. Der Betrag von 60 Millionen Franken für nachhaltige Infrastruktur stelle dabei den Maximalbetrag zulasten des Kantons dar, wie die Regierung betonte.

Linksallianz und SVP gespalten

Die Fronten pro oder kontra Sion 2026 lassen sich dieses Mal nicht eindeutig entlang der politischen Fraktionen ziehen. Während die Ober- und Unterwalliser C-Parteien sowie die PLR geschlossen hinter dem Kredit und der Kandidatur stehen, so sind SVP und Linksallianz gespalten. Die SVPO unterstützt das Projekt, die SVP des Unterwallis hingegen will das Geschäft zurück an den Staatsrat weisen, um mehr Klarheit zu schaffen. In der Linksallianz waren sowohl vehemente Befürworter, als auch ausgewiesene Gegner zu hören. Aus diesem Grund hat die Linksallianz ihren Mitgliedern keine Stimmempfehlung abgegeben. Die Grünen und die SP Oberwallis sind kategorisch gegen Sion 2026. Angesichts der deutlichen Mehrheitsverhältnisse dürfte der Unterstützungskredit in Höhe von 100 Millionen Franken am kommenden Freitag ohne Problem durchgewinkt werden.

05. März 2018, 11:05

