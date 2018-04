Am Eröffnungsevent des Zermatt Unplugged verkündeten die Destination Zermatt-Matterhorn und die Organisatoren des Festivals, dass sie ihre Partnerschaft für fünf weitere Jahre in Stein gemeisselt haben.

Die Destination Zermatt-Matterhorn und der Verein Zermatt Unplugged haben ihre Partnerschaft für weitere fünf Jahre besiegelt. Somit ist die Austragung des Festivals bis ins Jahr 2022 gesichert. Die beiden Parteien werden auch in Zukunft gegenseitige Leistungen erbringen. Zermatt-Matterhorn ist dabei überwiegend für Kommunikation, Sachleistungen und finanzielle Unterstützung zuständig – Zermatt Unplugged bewirbt im Gegenzug die Destination mittels einer jährlichen Marketingkampagne.

«Dieses Festival zeigt auf, was durch Unternehmertum und Zusammenarbeit in unserer Destination möglich ist», sagte Paul-Marc Julen, Präsident von Zermatt Tourismus, am gestrigen Eröffnungsevent des aktuellen Festivals im Vernissage in Zermatt. Symbolisch übergab er Thomas Sterchi, Präsident des Zermatt Unplugged, und Rolf Furrer, Geschäftsführer des Zermatt Unplugged, eine Steinplatte, auf der die Partnerschaft eingemeisselt ist.

«Wir sind überzeugt, dass die Zusammenarbeit aller Beteiligten eine optimale Grundlage bietet, damit dieses Festival auch in Zukunft erfolgreich in Zermatt veranstaltet werden kann und weiterhin Sinnbild für die Einzigartigkeit unserer Destination ist», so Paul-Marc Julen. Der gemeinsame Vertrag legt neben den gegenseitigen Leistungen auch den Umfang des Musikfestivals fest. So sollen die jährlichen Events bis ins Jahr 2022 von mindestens dem Umfang des aktuellen Festivals mit fünf Tagen sein.

11. April 2018, 10:16

