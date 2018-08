Passstrasse am Grossen St. Bernhard gesperrt

Die Strasse am Grossen St. Bernhard ist derzeit wegen eines Erdrutschs gesperrt. Foto: Archivbild Keystone

Am Grossen St. Bernhard ist am Montagabend ein Erdrutsch niedergegangen, der die Passstrasse verschüttete. Die Strecke ist derzeit in beide Richtungen für den Verkehr gesperrt.

Gemäss aktuellem Strassenbulletin der Kantonspolizei ist die Passstrasse am Grossen St. ab Orsiéres komplett gesperrt.

Wegen eines Erdrutsches, der auf die Strasse gelangte, musste die Strecke am Montagabend gegen 17.30 Uhr in beide Richtungen für jeglichen Verkehr gesperrt werden.

pan

06. August 2018, 18:52

