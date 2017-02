Paul-Marc Julen neuer Präsident von Zermatt Tourismus

An der 82. Generalversammlung von Zermatt Tourismus ist Hans-Jörg Walther nach zwölf Jahren Präsidentschaft verabschiedet worden. Der neue Vorstand hat Paul-Marc Julen zum neuen Präsidenten von Zermatt Tourismus gewählt.

«Ich freue mich über das Vertrauen, das mir der Delegiertenrat entgegenbringt», sagt der neugewählte Präsident von Zermatt Tourismus, Paul-Marc Julen (35). Er sieht die zukünftige Ausrichtung von Zermatt Tourismus in der Markenstärkung von Zermatt-Matterhorn. Der neue Präsident versteht sich als Vermittler zwischen den verschiedenen Anspruchsgruppen innerhalb von Zermatt, will sich aber vor allem auch für die neuen Kommunikations- und Verkaufsformen einsetzen.

An der Generalversammlung blickt Kurdirektor Daniel Luggen auf ein ereignisreiches Geschäftsjahr zurück und spricht den Umstrukturierungs-Prozess an, der innerhalb des Geschäftsjahres vollzogen wurde. Er führt aus, wie die Destination nach der neuen Marktbearbeitung – weg von den Landesmärkten und hin zu den Segmenten – punktet. Bereits in der Sommersaison 2016 konnten zusätzliche Mountainbiker begrüsst werden.

Acht neue Vertreter im Delegiertenrat

Präsident Hans-Jörg Walther wurde nach zwölf Jahren Tätigkeit verabschiedet. Der Delegiertenrat hat sich zu einem Drittel erneuert. Neu gewählt wurden Paul-Marc Julen (Hotellerie), Marco Tacchella (Matterhorn Gotthard Bahn), Benedikt Perren (Bergführer), Mark Aufdenblatten (Einwohnergemeinde Zermatt), Valérie Julen (Gastronomie), Sacha Darioli (Gastronomie), Peter Brantschen (Einwohnergemeinde Randa) und Christian Kohler (Einwohnergemeinde Täsch).

Wiedergewählte: Fernando Lehner (Matterhorn Gotthard Bahn), Markus Hasler (Zermatt Bergbahnen AG ZBAG), Hans-Peter Julen (ZBAG), Andreas Biner (Burgergemeinde Zermatt), Fernando Clemenz (Burgergemeinde Zermatt), Iris Kündig-Stössel (Einwohnergemeinde Zermatt), Philipp Perren (freies Aktivmitglied, Air Zermatt), Manfred Julen (Gewerbe), Ted Mate (Gewerbe), Daniel F. Lauber (Hotellerie), Sebastian Metry (Hotellerie), Susanne Biner (Parahotellerie), Mario Fuchs (Parahotellerie), Paul Summermatter (Einwohnergemeinden Randa und Täsch), Ralph Schmidhalter (Schweizer Skischule) und Klaus Tscherrig (Einwohnergemeinde Täsch).

Rücktritte: Hans-Jörg Walther, Hans-Rudolf Mooser (Matterhorn Gotthard Bahn), Kurt Lauber (Bergführer), Romy Biner-Hauser (Einwohnergemeinde Zermatt), Christoph Imboden (Einwohnergemeinde Täsch), Willi Lingg (Gastronomie), Daniel Roten (Einwohnergemeinde Randa) und Josef Schwegler (Gastronomie).

08. Februar 2017, 19:00

