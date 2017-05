Unter St. Germanerbrücke tot aufgefunden

Paul Rogemoser hatte im vergangenen November seine Wohnung in unbekannte Richtung verlassen (Symbolbild). Foto: 1815.ch

Am 16. Mai 2017 wurde am rechten Rottenufer unter der St. Germanerbrücke eine Person leblos aufgefunden. Es handelt sich um den seit letztem November vermissten Paul Rogenmoser.

Die formelle Identifikation habe ergeben, dass es sich bei der aufgefundenen Person um Paul Rogenmoser handelt, schreibt die Kantonspolizei in einer Mitteilung. Rogenmoser galt seit dem 11. November 2016 als vermisst. Er hatte seine Wohnung in unbekannte Richtung verlassen. Auf Wunsch der Familie lancierte die Polizei in der Folge eine Vermisstmeldung und hat seither nach dem 69-Jährigen gesucht.

pd / pmo

18. Mai 2017, 07:55

