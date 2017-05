Person stirbt bei Brand in Chalet

Am frühen Sonntagmorgen ist in einem Chalet in Vercorin ein Brand ausgebrochen. Eine Person wurde dabei verletzt, eine weitere verlor ihr Leben.

Eine Drittperson meldete der Einsatzzentrale der Walliser Kantonspolizei gegen 4.00 Uhr am Sonntagmorgen den Brandausbruch in einem Chalet an der Impasse de la Côte in Vercorin. Die aufgebotene Feuerwehr du Vallon, welche mit 25 Mann vor Ort war, konnte den Brand rasch unter Kontrolle bringen und löschen.

Im Inneren des Chalets wurde eine leblose Person aufgefunden. Eine 61-jährige Walliserin konnte mit starken Rauchvergiftungen geborgen und mit einem Helikopter der Air-Glaciers ins Spital von Sitten und später ins Universitätsspital von Genf überflogen werden.

Durch den Brand entstand am Gebäude ein hoher Sachschaden. Um die Brandursache abzuklären, wurde eine Untersuchung eingeleitet. Die formelle Identität des Opfers ist zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht bekannt.

07. Mai 2017, 11:30

