Petition gegen Bornets Entlassung

Nach der Entlassung des Mediensprechers der Kantonspolizei Wallis, Jean-Marie Bornet, hat man in Sozialen Netzwerken eine Petition gestartet. Mit erstem Erfolg.

Sébastien Salamolard, der in keiner Verbindung zu Bornet stehe, hat am 22. April die Petition ins Leben gerufen, heisst es in einer Mitteilung. Für ihn wurden die Grundsätze der Meinungsfreiheit, politische Rechte und die Demokratie missachtet.

Am Donnerstag wurden die 1'238 Unterschriften nun an den Staatskanzler Spoerri übergeben. Der Fall der Entlassung Bornets wird am Donnerstagnachmittag ebenfalls in der Sitzung des Grossen Rates ein Thema sein.

11. Mai 2017, 10:49

