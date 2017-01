Petition soll Wolfabschuss verhindern

Auf der online-Plattform «change.org» hat die Gruppe «Freunde der Augstbordwölfe» eine Petition gestartet, mit der sie den zweiten Abschuss eines Jungwolfs verhindern wollen.

Artikel zum Thema Weiterer Jungwolf des Augstbordrudels wird abgeschossen

Die Petition auf der Plattform richtet sich an Bundesrätin Doris Leuthard und das Bundesamt für Umwelt (BAFU). Der aktuelle Stand der Unterschriften beträgt bereits über 1700.

In der Petition fragen sich die Unterzeichnenden unter anderem, was man regulieren will, wenn man nicht weiss, wie viele Tiere es wirklich gibt. Auch geben sie zu bedenken, dass ein Falschabschuss schwere Folgen für den Wolfsnachwuchs haben könnte.

Konkret gibt es für die Wolfsunterschtützer zu viele offene Fragen, die man klären müsse, bevor ein weiteres Tier erlegt werde. Sie fordern einen Stopp des Abschuss und ein klares Wolfsmanagement in der gesamten Schweiz.

Werden die benötigten 2500 Unterschriften für die Petition erreicht, wird diese an Doris Leuthard und das BAFU versendet. Ob die Bundesrätin darauf reagiert und handelt, bleibt ihr überlassen.

noa

26. Januar 2017, 11:42

Artikel teilen