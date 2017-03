Pfammatter neuer Präsident des Eringerviehzuchtverbands

Mit dem Sustener Dominik Pfammatter steht erstmals in der bald 100-jährigen Geschichte des Schweizerischen Eringerviehzuchtverbands ein Oberwalliser an der Spitze. Er tritt die Nachfolge von Alain Alter an, der altershalber demissionierte.

Der Verband tagte im grossen Saal der landwirtschaftlichen Schule in Châteauneuf bei Sitten. 82 Delegierte waren versammelt. Im fünfköpfigen Vorstand gab es gleich zwei Rochaden. Nebst dem Rücktritt von Alter hatte auch Michel Vocat demissioniert. Neu nehmen Nicolas Daillard und Eric Fournier Einsitz.

Als Nachfolger bestimmten die Delegierten den bisherigen Vizepräsidenten des Verbands, den Oberwalliser Dominik Pfammatter. Er will die begonnenen Geschäfte seines Vorgängers weiterführen und sieht die Organisation des 100-Jahr-Jubiläums im Jahre 2020 als seine Hauptaufgabe.

Lesen Sie mehr zur DV im «Walliser Boten» vom Montag, 6. März.

