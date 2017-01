Voide ist «kein Kandidat der CVP»

Christophe Darbellay will in die Exekutive, Nicolas Voide auch. Parteipräsident Gerhard Pfister stellt sich vorbehaltlos hinter seinen Vorgänger. Voide sei «kein Kandidat der CVP», sagt Pfister zu «SonntagsBlick».

Er sei auf der Liste der SVP. «Für Wahlen und Kandidaturen gab und gibt es Spielregeln», so der Zuger Nationalrat. Gemäss dieser Richtschnur habe man sich in der Partei zu verhalten. «Dies galt unter Darbellay genau wie unter Pfister.»

Voide habe sich im letzten Mai nicht der Wahl gestellt. Die CVP habe sich bei dieser Nomination für Darbellay entschieden, deshalb sei er ihr Bewerber – und deshalb werde Voide auch von der CVP nicht unterstützt.

Darbellay und Voide kommen beide aus dem Bezirk Martinach. Laut Verfassung darf aber nur ein Staatsrat pro Gebiet in der Regierung Einsitz nehmen. Der Ex-Parteichef und der frühere Grossratspräsident treten deshalb am 5. März direkt gegeneinander an.

22. Januar 2017, 09:00

