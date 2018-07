Golfclub Leuk und Naturpark Pfyn-Finges spannen zusammen

Der Golfclub Leuk liegt mitten im Naturpark Pfyn-Finges. Die Partnerschaft zwischen den beiden Institutionen bekräftigt nun noch einmal das Engagement für die Naturwerte im Leukerfeld.

Der Golfclub Leuk hat seit seinen Anfängen vor 16 Jahren den ökologischen Ausgleichsflächen viel Platz eingeräumt und Beachtung geschenkt. Darum begegnen die Golfer beim Spiel auch vielen Naturwerten wie Pflanzen, Vögeln oder auch Wildbienen. Der Golfclub betreibt im Clubhaus auch ein Restaurant und plant den Bau eines Hotels im Gebiet.

Der Naturpark Pfyn-Finges hat im Leukerfeld in unmittelbarer Nähe des Golfplatzes verschiedene ökologische Aufwertungsarbeiten gemacht. Daneben führt er Aufsichts- und Informationsarbeiten bei den Leuker Teichen durch. Diese werden vor allem im Frühjahr von Tausenden von Ornithologen aus der ganzen Schweiz und dem grenznahen Ausland besucht.

In den kommenden Jahren ist darum eine bessere Besucherlenkung im gesamten Gebiet geplant. Hierbei spielen natürlich auch die für die anreisenden Gäste vorhandenen Infrastrukturen wie Restaurants, Hotels, Einkaufsmöglichkeiten etc. eine wichtige Rolle.

Gründe genug also, eine engere und institutionalisierte Zusammenarbeit zwischen dem Naturpark und dem Golfclub anzustreben. Die Verantwortlichen haben sich darum entschieden, eine Vereinbarung zu unterzeichnen, welche die Zusammenarbeit bei den zukünftigen Projekten garantieren und vereinfachen soll. Denn der Golfer ist genauso an einer intakten Natur auf und um den Golfplatz herum interessiert wie der Vogelbeobachter an den Infrastrukturen und dem Angebot des Golfclubs.

«Dass von der Zusammenarbeit beide Partner profitieren, liegt auf der Hand» ist Golfclub-Präsident Jean-Pierre Mathieu überzeugt. «Wir sind mit Sicherheit einer der wenigen Schweizer Golfplätze, welche innerhalb eines Naturparks liegen.» Peter Oggier, Direktor des Naturparks Pfyn-Finges, pflichtet dem bei: «Golf und Naturpark verbindet mehr, als man gemeinhin annimmt. Dies wollen wir im Rahmen dieser Vereinbarung in den kommenden Jahren aufzeigen.»

pd / zen

04. Juli 2018, 15:45

