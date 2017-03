Pierro San Giorgio hat vom Staat Wallis kein Geld erhalten

Verstimmt. San Giorgio beklagt sich in einem Video über den Staat Wallis. Foto: PrintScreen

Im November vergangenen Jahres hat Staatsrat Oskar Freysinger Pierro San Giorgio als Berater engagiert. Das Geld für seine Dienste habe er noch nicht erhalten, beklagt der selbsternannte Überlebensspezialist in einem Video.

Der umstrittene Experte, der von Freysinger engagiert wurde, war nur kurz in seiner Funktion als Berater beim Staat Wallis. Aufgrund von fragwürdigenden Aussagen hat Freysinger San Giorgio umgehend entlassen.

Den Kanton bereits gemahnt

Trotz den Vorkommnissen steht dem Überlebensexperten für seine Beratertätigkeiten ein Lohn zu. Dieser habe er bis dato noch nicht erhalten. In einem Video, das auf «Youtube» zu sehen ist, beklagt sich der Experte darüber. «Es sind drei Monate vergangen und ich habe noch kein Geld erhalten. Ich hatte eine Anstellung und habe diese auch pflichtbewusst ausgeübt. Ich weiss nicht ob der Kanton Wallis eine schlechte Zahlungsmoral hat, aber ich habe bereits eine Mahnung geschickt, damit ich für meine viertägige Arbeit entlohnt werde.» Laut Angaben San Giorgios handle es sich um einen Betrag in Höhe von 4'000 Franken.

«20minutes.ch» versuchte am Dienstagmorgen Freysinger mit den Vorwürfen zu konfrontieren. Vergebens. Das Departement für Sicherheit nahm in einem E-Mail kurz Stellung: «Zu dem Video von Herrn San Giogio geben wir keinen Kommentar ab. Die offene Zahlung befindet sich derzeit in Bearbeitung bei der Buchhaltung.»

noa

21. März 2017, 18:59

