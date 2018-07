Vom Kloster Disentis bis zur Abtei von St-Maurice

Mit dem Pilgerweg Rhein-Reuss-Rhone hat das Wallis den Anschluss an den Jakobsweg im Osten und den Frankenweg im Westen geschafft. Die neue Route verbindet die über 1000- jährige Geschichte der Klöster von Disentis und St-Maurice mit Spuren von Pilgerheiligen, sakralen Schönheiten und historischen Zeugnissen. Am Mittwoch Morgen fand die Eröffnung in Ritzingen statt.

Nach mehreren Jahren Arbeit konnte am Mittwochmorgen in der Muttergotteskappelle in Ritzingen der neue Pilgerweg durchs Wallis offiziell eröffnet werden. Nach einleitenden Worten und Informationen zum Projektverlauf vom Vorsitzenden des STRATOS-Netzwerks Raoul Calame erzählte der Projektleiter Peter Salzmann einige Geschichten über die Walliser Pilgergeschichte.

Mit dem anschliessenden Segenswort von Domherr Josef Sarbach ist der Pilgerweg nun für Suchende und Reisende freigegeben. Das STRATOS-Netzwerk und Projektleiter Peter Salzmann konnten bei der Umsetzung auf die Unterstützung zahlreicher Partner zählen. Mehrere Organisationen und Vereine sowie beteiligte Destinationen und Gemeinden waren in das Projekt involviert und haben zum Gelingen beigetragen.

rs

04. Juli 2018, 14:38

