Pistenfahrzeug-Hersteller will rund 30 Stellen nach Uri verlagern

Der deutsche Pistenfahrzeug-Hersteller Kässbohrer will sein Schweizer Geschäft konzentrieren. Er plant in Uri den Bau eines neuen Standorts. Dazu sollen 30 bis 40 Arbeitsplätze nach Altdorf verlagert werden.

Über die Pläne berichtete am Mittwoch die «Urner Zeitung». Eine Unternehmenssprecherin sagte der Nachrichtenagentur sda, ein Entscheid für eine Zusammenlegung sei noch nicht gefallen. Es würden aber Möglichkeiten für Optimierungen und eine Standortzusammenlegung geprüft, um näher an die Skigebiete zu gelangen.

Heute beschäftigt Kässbohrer in der Schweiz gut 30 Personen. Diese arbeiten in der Zweigniederlassung im aargauischen Möriken respektive in Servicestationen in Chur GR und Sitten.

Kässbohrer will in Altdorf eine Zweigniederlassung hauptsächlich rund um den Bau von Pistenfahrzeugen bauen. Geplant sind Arbeitsplätze in den Bereichen Verwaltung, Verkauf, Service, Montage und Produktion. Als Standort hat das Unternehmen eine bis zu 6000 Quadratmeter grosse Fläche im neuen Gewerbegebiet Eyschachen im Visier.

Die Kässbohrer Geländefahrzeug AG mit Sitz im bei Ulm gelegenen Laupheim stellt vor allem Pisten- und Loipenfahrzeuge sowie Maschinen für die Strandreinigung her. Das Unternehmen zählt weltweit rund 550 Beschäftigte und hat Niederlassungen in Frankreich, Italien, Österreich, Schweiz und USA. 2016 betrug der Umsatz umgerechnet über 210 Millionen Franken.

