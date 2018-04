Plangenehmigung liegt auf dem Tisch

Der Neubau der Luftseilbahn Stalden-Staldenried-Gspon schreitet weiter in grossen Schritten voran. Während die Abbrucharbeiten der alten Anlage bereits weit fortgeschritten sind, liegt nun auch die Plangenehmigung für den Bau der neuen Pendelbahn auf dem Tisch. Deren Konzessionsdauer beträgt 40 Jahre.

Nach 67 Jahren stellte die alte Luftseilbahn von Stalden nach Gspon am vergangenen 11. März ihren Betrieb ein. Und machte damit Platz für ihre Nachfolgerin. Denn bereits Ende dieses Jahres wir an selber Stelle eine neue Bahn in Betrieb genommen.

Wie Jürgen Brigger, Gemeindepräsident von Staldenried, gegenüber dem «Walliser Boten» erklärt, liegt nun auch die Plangenehmigung und somit die Baubewilligung des Bundesamts für Verkehr (BAV) für den Neubau auf dem Tisch. Und Brigger ergänzt: «Die Konzessionsdauer für die neue Seilbahn beträgt 40 Jahre.»

Bauarbeiten sind im Fahrplan

Die Abbrucharbeiten der alten Anlage seien bereits weit fortgeschritten, so Brigger. In der kommenden Woche werde noch der Abbau der Stationsgebäude in Stalden und Gspon in Angriff genommen. Nun starten also die Bauarbeiten für die neue Seilbahn. Diese wird im Dezember ihren Betrieb aufnehmen.

msu

12. April 2018, 17:45

Artikel teilen