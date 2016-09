Podiumsdiskussion und Solarmarkt

Nirgendwo in der Schweiz scheint die Sonne stärker und länger als im Wallis. Laut WWF hat das Wallis das Potenzial, die klare Führung in der Produktion von erneuerbaren Energien zu übernehmen und der Schweiz damit den Weg aus der Atomenergie zu ebnen.

Am Freitag, 9. September, ab 19.00 Uhr diskutieren Experten aus der Branche, des Kantons und des WWF im Briger Grünwaldsaal zum Thema «So schaffen wir die Energiewende: Solarenergie als Schlüssel zum Erfolg». Es stehen die Fragen im Zentrum, wo der Kanton Wallis heute steht, welcher weiterer Ausbau in Zukunft möglich ist und welche Möglichkeiten jeder Einzelne hat zur Nutzung der Solarenergie. Anschliessend wird ein Apéro offeriert. Zu den Referenten zählen Pierre-Yves Cina (DEWK), Josef Jenni (Solarpionier), Beat Ruppen (Winsun) und Catherine Martinson (WWF).

Die Möglichkeiten zur Nutzung von Solarenergie sind ohne Grenzen. Klar, man kann Wärme und Strom auf dem eigenen Dach produzieren, so weit, so gut. Es gibt aber noch mehr, zum Beispiel Solar-Balkongeländer. Wer Interesse hat, sein Haus mit Solarenergie aufzurüsten oder sich von diversen Solar-Gadgets inspirieren zu lassen, kann sich am Solarmarkt vom 9. und 10. September 2016 von 11.00 bis 15.00 Uhr auf dem Briger Stadtplatz direkt von Produzenten informieren lassen.

pd/zen

07. September 2016, 07:00

