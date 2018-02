Polentafest findet einmal mehr vollen Anklang

Fasnacht | Viel Volk am Samstag in Simplon Dorf

Trotz eisiger Kälte zog das fasnächtliche Polentafest der AGREZA-Köche am Samstag Einheimische und Besucher in Vollzahl auf den Simpiler Dorfplatz. Die sechs Köche hatten die Sache im Griff und waren für den Ansturm gewappnet.

Die Vorbereitungen im Aufstellen von Zelt und Rüsten der Zutaten erfolgten tags zuvor, am Samstag selbst herrschte in der Küche bereits ab dem frühen Morgen Hochbetrieb. Die Fleischsuppe zum Auftakt war ob der Winterfrische speziell gefragt, im Zelt gab es ein Stelldichein von Fasnächtlern seit Jahrzehnten bekannt, auf dem Dorfplatz spielten die «Chruitfrässär» auf, eine Delegation mit dem Stadtpräsidenten von Domodossola erwies in nachbarschaftlicher Manier die Ehre.

Bald einmal waren aus der Küche 850 Portionen ausgegeben, was auch die Grenze am Machbaren aufzeigte. Immerhin wurde Polenta in drei Gusshäfen über dem Feuer gekocht und in zwei weiteren schmorte Eringerfleisch zum Mahl heran. Vollbesetzung konnten auch die Gaststätten vermelden, wo das Mahl in behaglicher Wärme eingenommen werden konnte. Hier spielten die «Schmutz Güggla» auf und es sangen die «Amici». Und auch im Jugendlokal ging die Party ab.

10. Februar 2018, 19:19

